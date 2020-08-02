بغداد تنفذ مسحا أمنيا لملاحقة "داعش" بمناطق متاخمة للأنبار

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، أنها نفذت عملية مسح وتفتيش أمني مكثف لمناطق واسعة ضمن الحدود الفاصلة مع محافظة الأنبار غربي البلاد.

وتضمنت العملية انتشارا أمنيا مكثفا وإنشاء نقاط تمركز جديدة ونصب كاميرات مراقبة بغية تعزيز القدرات العسكرية والاستخبارية في ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطويق الخلايا النائمة.

وقالت القيادة في بيان حصلت "العين الاخبارية"، على نسخة منه، إن "قيادة الفرقة ١٧، تم مسح وتفتيش مناطق واسعة في الزيدان وامتداداتها باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار".

Advertisements

وأضافت أنه تم "التواصل والتنسيق مع السكان المحليين لمتابعة أي خلايا إرهابية تحاول العبث بأمن القاطع والمواطنين ومصالحهم الشخصية أو تحاول إعادة نشاطها الإرهابي".

ولفتت عمليات بغداد إلى أنه "بعد انتهاء العملية تمت إعادة الانتشار ومسك نقاط جديدة وتعزيز القاطع من قبل أبطال الفرقة ١٧ وأبطال لواء ٢٧ ونصب كاميرات مراقبة وفتح وإدامة بعض الطرق والقناطر التي تسهل عملية حركة ومناورة القطعات بعموم القاطع".

ورغم إعلان النصر النهائي على داعش قبل نحو عامين، فإن التنظيم ما زال قادراً على تنفيذ الهجمات بين الحين والآخر .

وأطلقت العمليات المشتركة في مطلع العام الحالي عمليات أسمتها "أبطال العراق"، على 4 مراحل تستهدف مطاردة الإرهاب في مناطق صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.