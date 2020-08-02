ترامب يتحدث عن مواجهة فجوة الدخل بأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يدفع باتجاه تبني سياسة لمعالجة الفجوة المتنامية في الدخل بين الأفراد في الولايات المتحدة.



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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في وقت متأخر، السبت، أن "ترامب علق في إعادة لتغريدة على مدى زيادة صافي ثروات بعض المليارديرات البارزين خلال فترة جائحة فيروس كورونا، في حين فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم".

ويقارن تقرير مجلة "بزينس إنسايدر" بين تقديم 40 مليون أمريكي طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الجائحة، مقابل أصحاب المليارات الذين زاد صافي ثرواتهم، وفقا للفيديو، بمقدار نصف تريليون دولار.

وغرد ترامب قائلا: "أتفق مع هذا بالفعل... تباين كبير في الدخل.. لابد من إدخال تغييرات، وفي وقت قريب".