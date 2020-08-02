شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في العالم 17.9 مليوناً والوفيات تتجاوز 685 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم إلى 17 مليونا و853 ألفا و948 حالة، حتى الساعة 07:18 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.



وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أودى بحياة 685 ألفا و102 شخصا.

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