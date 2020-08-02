حريق ضخم بكاليفورنيا يجبر الآلاف على ترك منازلهم..فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت إدارة الإطفاء في مقاطعة "ريفير سايد" بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم، السبت، بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة، عبر أكثر من 4 آلاف فدان.



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وتم الإبلاغ عن الحريق يوم الجمعة في بلدة "شيري فالي" التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس، ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.

وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفير سايد على تويتر، أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.

وذكرت إدارة الإطفاء، أنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم.