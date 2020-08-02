وجه تركي آل الشيخ وزير الترفية السعودي والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، رسالة اطمئنان إلى الجماهير العربية والمصرية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الأخيرة.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكراً أنا بخير والحمد لله”.
وسافر تركي آل الشيخ إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي، والاطمئنان على صحته بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى تراجع حالته الصحية.
يذكر أن تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية من قبل، في يناير الماضي، وسافر إلى أمريكا وأجرى عدة عمليات جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوارت الحالة الصحية لـ ترك آل الشيخ بعد نقله للعناية المركزة بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.