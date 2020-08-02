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تطوارت الحالة الصحية لـ ترك آل الشيخ بعد نقله للعناية المركزة بأمريكا

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وجه تركي آل الشيخ وزير الترفية السعودي والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، رسالة اطمئنان إلى الجماهير العربية والمصرية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الأخيرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكراً أنا بخير والحمد لله”.

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وسافر تركي آل الشيخ إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي، والاطمئنان على صحته بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى تراجع حالته الصحية.

يذكر أن تركي آل الشيخ تعرض لوعكة صحية من قبل، في يناير الماضي، وسافر إلى أمريكا وأجرى عدة عمليات جراحية.

 

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