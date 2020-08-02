توقيف وزير بريطاني سابق بتهمة الاغتصاب

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لم تعلن الشرطة البريطانية اسم الوزير السابق الذي أوقفته بتهمة الاغتصاب، لكن ناطقًا باسم الحزب المحافظ قال إن اتهامات من هذا النوع تؤخذ على محمل الجد إلى أقصى حد.

لندن: أعلنت الشرطة البريطانية وصحيفة "صنداي تايمز" توقيف وزير سابق يشغل مقعدًا نيابيًا حاليًا بعد اتهامات باغتصاب واعتداء جنسي. لم يكشف اسم السياسي، لكن الشرطة قالت في بيان إنها فتحت تحقيقًا بعد اتهامات تتعلق باعتداءات وأعمال عنف جنسي في أربعة حوادث منفصلة.

قال البيان إن "جهاز شرطة العاصمة تلقى الجمعة 31 يوليو ادعاءات تتعلق بأربعة حوادث منفصلة تتعلق بمعلومات عن انتهاكات جنسية واعتداء، وتم توقيف رجل خمسيني السبت 1 أغسطس بسبب شبهات باغتصاب، وافرج عنه بكفالة".

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الاتهامات وجهتها مساعدة برلمانية سابقة له وتستهدف مسؤولًا كبيرًا في حزب المحافظين، كان وزيرًا في السابق وهو نائب حاليًا.

نقلت وكالة الأنباء "برس أسوسييشن" عن ناطق باسم الحزب المحافظ قوله إن "اتهامات من هذا النوع تؤخذ على محمل الجد إلى أقصى حد". أضاف الناطق: "بما أن القضية أصبحت بين أيدي الشرطة، من غير الملائم الإدلاء بأي تعليق الآن".