مظاهرات إسرائيلية حاشدة تطالب نتنياهو بالاستقالة

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احتشد الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب والقدس احتجاجًا على فشل بنيامين نتنياهو، فيما وجه هو سهامه إلى الإعلام الذي يغطي احتجاجات يسارية ضد رئيس يميني قوي.

القدس: تظاهر آلاف الاسرائيليين مساء السبت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في أماكن متفرقة من البلاد مطالبين باستقالته في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتجمع المتظاهرون عند عشرات التقاطعات والطرق والجسور حيث حملوا لافتات تتهم نتانياهو بـ "الفشل" وتدعو إلى استقالته، كما جرت تظاهرة أمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية الساحلية الشمالية. وكان التجمع الرئيسي أمام مقر إقامة نتانياهو الرسمي في القدس حيث طالبه الآلاف بالاستقالة وفق المنظمين.

ضد ازدياد البطالة

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وفي تل أبيب، تظاهر المئات ضد ارتفاع معدل البطالة وفشل الحكومة في دعم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بعد فقدانهم مصادر رزقهم بسبب الوباء، كما أوردت وسائل إعلام اسرائيلية.وحمل المتظاهرون الذين وضعوا كمامات واقية لافتات تتهم نتانياهو بالفشل في مكافحة وباء كورونا والحد من تداعياته الاقتصادية.

وعلى الرغم من الإشادات التي نالتها اسرائيل بعد استجابتها الأولية للجائحة، فإن الحكومة تعرضت لانتقادات شديدة مع عودة تفشي الإصابات بعد رفع اجراءات الحجر في أواخر أبريل. واعترف نتانياهو بنفسه بالتسرع في إعادة فتح الاقتصاد، إذ سجلت اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة حتى الآن اكثر من 72 ألف إصابة بينها 523 وفيات.

اتهم نتانياهو مساء السبت قنوات التلفزيون الخاصة 12 و13 بـ "الدعاية للتظاهرات اليسارية الفوضوية" من خلال توفير تغطية واسعة للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. وأعاد نشر تغريدة لحزب الليكود تقول: "إنهم يحاولون بشكل يائس غسل أدمغة الناس بهدف إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين".

كما اتهم نتانياهو وسائل الإعلام بـ "تجاهل الطبيعة العنيفة للاحتجاجات والدعوات خلالها لقتل رئيس الوزراء وعائلته".