شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان": البنية التحتية تشهد اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة السابقة، ولعل الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الصدد تُؤكد ذلك، وتُعد ترجمة حقيقية لهذا الأمر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تم تخصيص جزء من إيرادات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح هذه المشروعات، مما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية فى ملف الخدمات والمرافق والبنية التحتية بشكل عام.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تحسين مستوى الخدمة يتطلب إعداد إحصائية لشبكة الخدمات والمرافق فى الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية، والطاقة الاستيعابية لها، للنهوض بملف البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، مناشدا المواطنين تضافر الجهود مع الجهات المعنية للوصول بمستوى خدمة أفضل فى مختلف القطاعات.

يذكر أن لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، وافقت برئاسة النائب عماد سعد حمودة علي مشروع موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2020 /2021، وقدرت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ19 مليار و102 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 10 مليار و209 مليون جنيه العام الجارى، بزيادة قدرها 8 مليار و893 مليون جنيه، الأمر الذي ينعكس في صورة مشروعات بالقطاع، حيث بلغ إجمالي الموازنة للعام الجديد 19 مليار و 871 مليون جنيه العام الجديد 2020 /2021 مقابل 10 مليار و 813 مليون جنيه العام الجارى 2020/20219 بزيادة قدرها 9 مليار و58 مليون جنيه.

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