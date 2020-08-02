أفغانستان تطلق سراح 317 سجينًا من طالبان.. وارتفاع الإجمالي إلى 4917

محمد اسماعيل - القاهرة - داكا- (د ب أ):

أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 317 من سجناء حركة طالبان في اليومين الماضيين من إقليم باروان وأقاليم أخرى، ليصل الإجمالي إلى 4917، طبقا لما ذكره مجلس الأمن القومي في تغريدة له على موقع (تويتر) اليوم الأحد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن المجلس قوله "سيستمر إطلاق سراح السجناء حتى يصل الإجمالي إلى 5100".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني قد أصدر أمس الأول الجمعة أمرا بإطلاق سراح عدد إضافي وهو 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى.

غير أن غني ذكر أنه ليس لديه "أي سلطة" بموجب دستور البلاد لإطلاق سراح النزلاء الباقين وهم 400 المدرجين على قائمة طالبان بسبب تورطهم في جرائم خطيرة.

وتابع أنه سيجري اتصالا قريبا مع مجلس شيوخ القبائل "لويا جيرجا" لاتخاذ قرار بشأن مصيرهم.

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وفي المقابل، دعا الرئيس الأفغاني مسلحي طالبان، الذين يقاتلون للإطاحة بحكومته لدخول محادثات سلام في أقرب وقت ممكن.

وأضاف غني "مصير السجناء المتبقين سيتم مناقشته واتخاذ قرار بشأنه خلال المفاوضات".

وقالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت سراح جميع السجناء الألف التي تعهدت بإطلاق سراحهم مع الولايات المتحدة.

وكانت طالبان قد أعلنت عن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى، بدءا من أمس الأول الجمعة. من جانبها ،أعلنت الحكومة عن وقف مماثل لاطلاق النار.

لكن قبل ساعات فقط من سريان وقف إطلاق النار وقعت تفجيرات في عاصمتي إقليمين أفغانيين، مما أسفر عن مقتل حوالي مئة شخص من بينهم مدنيون.