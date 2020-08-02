جامعة بنها: تقدمنا 109 مراكز في تصنيف "ويبومتركس" لشهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، تقدم جامعة بنها 109 مراكز على مستوى العالم وفقاً لتصنيف "ويبومتركس" الإسباني.

وأضاف: احتلت الجامعة المركز 1613 بين أكثر من 30 ألف جامعة شاركت بالتصنيف وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق المزيد من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وأشار السعيد، في بيان له اليوم، إلى أن هذا التقدم الذي حققته جامعة بنها جاء نتيجة تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين والإداريين علي مختلف المستويات، لتحقيق مكانة متميزة لجامعة بنها علي المستويات العالمية والأفريقية والعربية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الترتيب جاء استمرارا لحرص الجامعة على التميز في هذا التصنيف بإصداراته المختلفة والتي بدأت منذ عام 2011، وكانت النتيجة معبرة عن ذلك إذ قفزت الجامعة 109 مراكز في الترتيب العالمي في إصدار يوليو 2020 مقارنة بالإصدار السابق لشهر يناير 2020، إذ جاءت جامعة بنها عالميا بالمركز 1613 من بين أكثر من 30 ألف مؤسسة تعليم عالي.