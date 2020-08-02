تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في ثالث أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور بالجملة، ثالث أيام عيد الأضحى، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.