البصل ينشر عدوى "السالمونيلا" في أكثر من 30 ولاية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أصابت عدوى السالمونيلا حوالي 400 شخص في أكثر من 30 ولاية أمريكية، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التليفزيونية.

وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، كمصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة.

وسيتم سحب جميع أنواع البصل الأحمر والأبيض والأصفر والحلو، التي ربما تم تخزينها بجانب كميات البصل الأحمر، المحتمل أن تكون مصابة بالسالمونيلا، بسبب خطر انتقال مسببات المرض، وفق "سي بي إس".

وبحسب المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 396 حالة إصابة بالسلمونيلا في الولايات المتحدة، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض.

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وأشارت القناة، إلى أنه تم في كندا أيضا تسجيل تفشي لهذه العدوى المعوية، والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة.

ومعظم حالات داء السلمونيلا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تكون خفيفة السريان، وفي معظم الحالات يتعافى المرضى دون علاج خاص. لكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حادا ومهددا للحياة.

كانت وكالة الصحة العامة الكندية حذّرت في 30 يونيو من البصل الأحمر المُستورد من الولايات المتحدة، باعتباره مصدر مُحتمل لظهور إصابات ببكتيريا السالمونيلا في كندا.

وتشمل أعراض السالمونيلا الحمى والقشعريرة والقيء والغثيان والصداع.