كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خليفة حفتر: الجيش الليبى سيلقن مرتزقة تركيا درسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، عن عزمه على التصدى للتدخل التركى فى ليبيا.

وأكد المشير خليفة حفتر، أن الليبيين سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر، مشددًا على أن الجيش الليبى سيلقن المرتزقة الذين ترسلهم تركيا درسا.

وأضاف حفتر، فى كلمته خلال تفقد الوحدات العسكرية ضمن خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركى، "الأتراك بقوا فى ليبيا 300 عاماً، لم ير منهم الليبيون سوى الشر".

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وتابع: "الليبيون سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر"، مشدداً على أن طرد المستعمرين هو الهدف الأساسى.

وأوضح أننا لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. ويكفى ما حصل لنا فى السابق.

وأكد حفتر أن الجيش "سيلقّن المرتزقة" الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درساً، وسيبعث برسالة "لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة".