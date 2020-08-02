منظمة سام تستنكر ترحيل مليشيا الحوثي للبهائيين

الأحد 2 أغسطس 2020

استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، ترحيل مليشيات الحوثي لعدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية إلى الخارج.



وقالت المنظمة في بيان لها، إن ترحيل الحوثيين لعدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية قسراً إلى الخارج يخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن.

والخميس الماضي، رحلت مليشيات الحوثي ستة من البهائيين المعتقلين لديها إلى خارج اليمن على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة بعد أربع سنوات من الاعتقال.

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وأضافت بأن قرار رئيس مايسمى بالمكتب السياسي للحوثيين مهدي المشاط، الصادر أواخر مارس الماضي والذي قضى بالإفراج عن كافة البهائيين، ووقف إعدام حامد بن حيدرة؛ لم يكن سوى للاستهلاك السياسي.

وذكرت المنظمة أن مليشيات الحوثي رفضت الإفراج عن المعتقلين البهائيين حينذاك قبل أن تطلق سراحهم الخميس الماضي بعد مشاورات طويلة وضغوط دولية أصرت الجماعة خلالها على شرط ترحيل معتقلي الطائفة البهائية إلى خارج اليمن.

وبحسب بيان المنظمة فإن المعتقلين البهائيين الذين رحلوا هم: حامد بن حيدرة، وكيوان قادري، ووليد عياش، ووائل العريفي، وبديع سنائي، وأكرم عياش.

واعتقلت مليشيات الحوثي البهائيين الستة خلال الفترة من 2013 - 2018، على خلفية آرائهم الدينية