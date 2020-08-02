شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف مناطق سكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 تعرضت القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، السبت، ثاني أيام عيد الأضحى لإستهداف من قبل المليشيات الحوثية بالأسلحة المتوسطة.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 وقذائف آر بي جي، القرى السكنية في المنطقة دون اكتراث لقداسة أيام عيد الأضحى المبارك. Advertisements وأوضحت المصادر أن الإستهداف الحوثي كان بشكل عشوائي مما اعاق تنقل المواطنين واحرمتهم ممارسة طقوس فرحة العيد وزيارة أقاربهم. وباتت فرحة العيد ناقصة بالنسبة للمدنيين في محافظة الحديدة جراء ما تقوم به مليشيات الحوثي من قصف واستهدف وقطع الطرقات ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية

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