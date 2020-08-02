شكرا لقرائتكم خبر عن لحج اليمنية.. مقتل وإصابة خمسة أشخاص في اشتباكات قبلية والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 لقي شخصان مصرعهما واصيب ثلاثة آخرون اثر اشتباكات مسلحة بين قبليتين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج (جنوب اليمن).

وذكرت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة اندلعت مساء امس الجمعة في منطقة الصبيحة بين قبيلتي الصميتة والعطوين بمديرية طور الباحة على خلفية قضية ثأر قبلي. Advertisements ولفتت المصادر ان الاشتباكات استخدم فيها الجانبين الاسلحة المتوسطة والثقيلة. وأشارت المصادر الى ان المواجهات بين القبيلتين اسفرت عن سقوط قتيلين و3 جرحى

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