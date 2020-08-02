اليمن.. "المشتركة" تخمد نيران المليشيا في زبيد جنوبي الحديدة

الأحد 2 أغسطس 2020

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية جنوب الحديدة غربي اليمن، مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



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وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية على خط زبيد جنوب مديرية التحيتا، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة، وقذائف المدفعية على قرى ومزارع المواطنين الآمنين في الجبلية وسرعان ما أخمدها أبطال القوات المشتركة المرابطين لتأمين المنطقة.

وأكد أن القوات المشتركة حققت بالسلاح المناسب إصابات مباشرة في مخابئ وتحصينات لبقايا جيوب المليشيات التابعة لإيران، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصره