شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11738 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 752 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 6137 حالة.

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