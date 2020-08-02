شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يُجلي 8 آلاف شخص بجنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم يوم السبت بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة عبر أكثر من اربعة الاف فدان.

وتم الإبلاغ عن هذا الحريق يوم الجمعة في بلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس انجلوس ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.