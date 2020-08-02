شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يُجلي 8 آلاف شخص بجنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
قالت إدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم يوم السبت بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة عبر أكثر من اربعة الاف فدان.
وتم الإبلاغ عن هذا الحريق يوم الجمعة في بلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس انجلوس ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم يُجلي 8 آلاف شخص بجنوب كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.