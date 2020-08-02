شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شمال غربى الصين والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقيس ريختر، اليوم الأحد، منطقة "شينجيانج" الايجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربى الصين، دون ورود أنباء فورية عن خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية، فى بيان اليوم، أن الزلزال وقع الساعة 7:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم رصد مركزه فى مدينة "أرتوكس" بمحافظة "كيزيلسو" بشينجيانغ