شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 45392 إصابة و1088 وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت تسجيل 45392 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 1088 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 93563 حالة.

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