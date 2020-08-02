حفتر: سنطرد الغزاة الأتراك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إن الليبيين "سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده"، قائلا إن بلاده لن ترضى بالاستعمار التركي.

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وذكر حفتر، خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد "لن نرضى أبدا بالاستعمار.. الأتراك بقوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر".

وتابع "الليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده.. نحن لهم بالمرصاد وطردهم سيكون الهدف الأساسي".

وأكد المشير حفتر أن "المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون.. هذه المجموعات لا وطن لهم ولا عائلة لهم ولا صفة لهم سوى الاسترزاق"