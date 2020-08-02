كورونا: لاغوس تخفف تدابير العزل المتشددة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعادت لاغوس، بؤرة تفشي كورونا في نيجيريا، فتح الكنائس والمساجد لكن بنصف طاقتها الاستيعابية، لكن إضاء الشموع ما زال ممنوعًا.

لاغوس: أعلن حاكم لاغوس، العاصمة التجارية والمالية لنيجيريا، السبت إعادة فتح المساجد والكنائس في المدينة اعتبارًا من الاسبوع المقبل، مع اتخاذ السلطات خطوات لتخفيف اجراءات الإغلاق المفروضة لمنع تفشي وباء كورونا.

وقال الحاكم باباجيد سانو-أولو في بيان إن "دور العبادة في لاغوس ستفتح اعتبارًا من الجمعة 7 أغسطس أمام المسلمين والأحد 9 اغسطس أمام المسيحيين، وسيتم تحديد عدد المصلين في إطار تدابير الحد من الإصابات ولن نسمح إلا بنسبة 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية القصوى سواء في الكنائس أم المساجد".

لكن تجمعات أخرى مثل إضاءة الشموع وغيرها لا تزال محظورة.

ونصح سانو-أولو الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا بالبقاء في منازلهم.

Advertisements

وكانت مدينة لاغوس، الأكبر في البلاد والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، قد أغلقت كنائسها ومساجدها إضافة الى النوادي الليلية والفنادق في مارس لابطاء انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لمركز نيجيريا لمكافحة الأمراض بلغ اجمالي عدد الإصابات في البلاد 43,151 حتى الآن، توفي منهم 879 شخصًا منذ تسجيل أول حالة في أواخر فبراير.

ومدينة لاغوس هي بؤرة تفشي كورونا في نيجيريا حيث سجلت أكثر من 15 ألف إصابة و192 وفاة.

مواضيع قد تهمك :