كورونا في أميركا: 61 ألف إصابة في 24 ساعة

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سجل عداد كورونا الأميركي إصابة أكثر من 61 ألفًا بالفيروس في الولايات المتحدة، فيما يقترب إعصار إيساياس من فلوريدا التي تسجل أرقامًا قياسية في عدد الوفيات بسبب الجائحة.

واشنطن: أحصت الولايات المتحدة حتى الساعة 8,30 من مساء السبت (00,30 ت غ) 61,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز.

هذا هو اليوم الخامس الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 60 الف إصابة، بحسب الجامعة في بالتيمور. كما تم تسجيل 1,051 وفاة في نفس اليوم.

فاق إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة 4,6 ملايين، إضافة الى 154,319 وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم من جائحة كورونا.

فلوريدا تستعد لعاصفة استوائية

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تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه فلوريدا لاستقبال العاصفة الاستوائية إيساياس، التي من المتوقع أن تتحول الى إعصار بمجرد اقترابها من الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية التي يجتاحها كورونا.

من بين جميع الولايات الأميركية، كاليفورنيا وحدها، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أي ما يقرب من ضعف سكان فلوريدا، سجلت المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا. والسبت سجلت فلوريدا 179 وفاة جديدة، ليصل اجمالي عدد وفياتها الى رقم قياسي بين سائر الولايات الأخرى بلغ 6,843 وفاة.

في مواجهة الإعصار، أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، إنه من الأفضل "مجرد الاحتماء" عوض إرسال الناس الى ملاجىء مكتظة يصعب فيها المحافظة على التباعد الاجتماعي، ما لم يصبح الوضع أكثر تهديدًا، على حد قوله.

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