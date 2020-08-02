شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: لجان الحزب لم تتوقف خلال العيد ومستمرون فى الاستعداد لانتخابات الشيوخ والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ولجانه الداخلية لن تتوقف عن عملها خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك، بل ستواصل عملها من أجل دعم مرشحى الحزب، إضافة إلى الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ والتي ستنطلق في الخارج يومي 9، 10 أغسطس، وفى الداخل يومي 11، 12 أغسطس ، لافتا أن الوقت ضيق.

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب شكل غرفة خاصة لمتابعة الدعاية ودعم المرشحين، ودعمهم في الانتخابات، إضافة إلى تشكيل اللجنة الخاصة بتجهيز مرشحي الحزب في مجلس النواب المقبل، موضحا أن الاستعدادات داخل حزب الوفد تتم على مايرام، وأن كل هذه الأمور تتم بمشاورة أعضاء الهيئة العليا للحزب، وكل قيادات وكوادر الحزب في المحافظات.

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وكان الوفد قد قرر إعداد وعرض أسماء المرشحات لمجلس النواب المقبل على النظام الفردي أو القائمة من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.

وأوضح أبو شقة أنه على مدار سنوات طويلة تناهز 100 عام، كان حزب الوفد هو حزب المصريين جميعا لا يفرق بين مسلم ومسيحي بين غنى وفقير، ورغم ما قيل إنه حزب البشوات إلا انه كان يفخر بأنه حزب الجلاليب الزرقاء، ورغم أنه كان يمثل المعارضة إلا أنه كان يمثل المعارضة الوطنية.