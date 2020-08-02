«حكاية المراية» لسعيدة فكري والحر تصل إلى مليونين ونصف

حقق العمل الإبداعي الجديد «حكاية المراية»، الذي تعاون فيه كل من الفنانة سعيدة فكري وفنان الراب «الحر» رقم مشاهدات وصل إلى مليونين ونصف المليون مشاهدة على اليوتيوب، حيث أطلقته سعيدة التي غنته عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات الشهير.

الأغنية الجديدة، التي وقع كلماتها وأشرف على تلحينها ابن تطوان الرابور الشاب مراد حلحول الشهير بالحر، أنتجتها سعيدة فكري التي اختارت إطلاقها مصورة على طريقة الفيديو كليب، وفية لنفسها البسيط الذي لا يجانب البحث في عمق الإنسان، وما يخدم جوهره كعادتها.

وتقول بعض مقاطع الأغنية: «ما بقاش ينفع نخبي سري عليك.. يامرايتي يا اللي أنا شفت دموعي فيك.. يمكن تبدلت بالشكل اللي يرضيك.. جيت اليوم وانتي اللي قولي لي كيف كنجيك.. وباقا جراحي باينة قد ما هية غارقة.. تألمت كثير وباقا مع نفسي صادقة.. نويت الخير في الغير والصدمة كانت حارقة».

وكان هذا العمل الفني، الذي أحبه الجمهور، قد احتل مراتب متقدمة ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا، بُعيد إطلاقه، وتفاعل معه الجمهور بحب وتقدير. وعبر «الحر» في تدوينة عبر حسابه على «أنستغرام» عن سعادته بالعمل مع فكري، وقال: «جد فخور بهاد العمل لي كيشرفني كثيرا، كل الحب والاحترام للأستاذة سعيدة فكري، أيقونة الفن الجميل، وكنتمنى تعجبكم حكاية المراية، فالدم».

وبعدها اختفت الأغنية من اليوتيوب، وخرجت الفنانة المغربية الأصيلة في وفائها للأرض التي أنجبتها رغم عيشها بالبلاد الأمريكية، لتعبر عن تفاجئها بذلك، غير أن اليوتيوب أعاد نشر الأغنية من جديد.