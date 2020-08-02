بدء تحويل الهبات المالية اليوم: الأطفال أولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت مؤسسة التأمين الوطني، اليوم، الأحد، بتحويل مبالغ الهبات المالية المخصّصة لكافة المواطنين، والتي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيليّة قبل أسابيع.

ومن المقرّر أن تحوّل المبالغ المخصّصة للأطفال اليوم، على النحو الآتي: 500 شيكل لكل طفل حتى الطفل الرابع، و300 شيكل من الطفل الخامس. على أن تدخل مخصّصات الوالدين (750 شيكل لكل منهما) في وقت لاحق.

وستدخل هبات الأطفال اليوم إلى الحسابات البنكية التي تدخل إليها مخصّصات الطفولة.

على أن يحوّل لاحقًا مبلغ 750 شيكل لكل فرد تجاوز 18 عامًا، في حال تملك مؤسسة التأمين الوطني تفاصيل حسابه البنكي، على أن تطلب لاحقًا الحسابات البنكية لمن لا تملك المؤسسة حساباتهم.

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وفي المحصّلة، ستقدم المنحة لـ3 ملايين طفل تقريبًا وتصل محصّلتها إلى أكثر من مليار و400 مليون شيكل.

وينص مشروع القانون على "توزيع مِنح مساعدة تمنح لمرة واحدة على جميع المواطنين، بهدف التشجيع على الاستهلاك وتحريك عجلات الاقتصاد"، فيما تستثني المنحة الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي مبلغ 651,000 شيكل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الأحد الماضي على الخطة الذي وضعها نتنياهو ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، والتي لاقت انتقادات لأنها تمنح الهبات لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، وطالبت بمنحها للمتضررين اقتصاديا من جراء جائحة كورونا.

وسيحصل الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات التمريض والعجز العام وضمان الدخل، والنفقة، وكبار السن من الحاصلين على استكمال دخل، على منحة مضاعفة تصل إلى 1500 شيكل.