شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: سنطرد الغزاة الأتراك والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إن الليبيين "سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده"، قائلا إن بلاده لن ترضى بالاستعمار التركي.

وذكر حفتر، خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد "لن نرضى أبدا بالاستعمار.. الأتراك بقوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر". Advertisements وتابع "الليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده.. نحن لهم بالمرصاد وطردهم سيكون الهدف الأساسي". وأكد المشير حفتر أن "المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون.. هذه المجموعات لا وطن لهم ولا عائلة لهم ولا صفة لهم سوى الاسترزاق"

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