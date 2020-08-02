سيول الأمطار تجرف 2242 منزلا في اليمن

الأحد 2 أغسطس 2020

كشف تقرير رسمي عن جرف كلي وجزئي لقرابة 2.242 مسكنا يأوي النازحين في ثلاث محافظات يمنية، جراء سيول الامطار الغزيرة التي شهدتها معظم انحاء اليمن.



وبين تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، السبت، أن "الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية التي شهدتها محافظات مأرب وأبين والضالع ، شرق وجنوبي اليمن، خلال الأيام الماضية، تسببت بأضرار جسيمة في مخيمات النازحين".

وأدت السيول إلى جرف كلي وجزئي لمساكن 2.242 نازحا، وفق إحصائية أولية في المحافظات الثلاث.

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وأشار التقرير أن السيول أدت إلى جرف المواد الغذائية والإيوائية للعديد من الأسر النازحة.

في السياق، تسببت الامطار الغزيرة بإنهيار عشرات المنازل والحقت اضرارا بمساحات ومحاصيل زراعية واسعة، وممتلكات عامة، وجرف لمواطنين في محافظات إب وأبين وصنعاء والحديدة وحضرموت وشبوة.

ولم تكشف اي جهة رسمية عن حجم الخسائر البشرية، إلا انه وفقا لمصادر محلية في العديد من المحافظات فإن الضحايا بالعشرات، وأن آخرين مازالوا مفقودين حتى اللحظة.

وتعاني البلاد ضعفا شديدا في بنيته التحتية، جراء الحرب التي تشهدها للعام السادس على التوالي، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية، فضلا عن انعدام أغلبها