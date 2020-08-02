شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس في مدن ومحافظات مصر اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة ، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا . وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل . وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33 Advertisements درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 38 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 38 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 30 والعظمى 37 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 25 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 41 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 43 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 44 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 44 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 40 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

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