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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل
الأحد 2 أغسطس 2020
توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وقالت في نشرتها اليوم الأحد، 02/آب/2020: بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
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