- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعمل منذ تأسيسها على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محلياً ودولياً والان مع التفاصيل
الأحد 2 أغسطس 2020
تعمل دولة الإمارات منذ تأسيسها على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محليا ودوليا، حيث تحتضن أكثر من 30 جهة ومؤسسة خيرية تقدم المساعدات التنموية والإنسانية لدول العالم.
أياد بيضاء للإمارات لا تعد ولا تحصى، وهذا ليس بالغريب على أرض الخير والعطاء، ظهر ذلك واضحاً وجلياً في أزمة فيروس كورونا.. استمرارا للنهج الذي رسمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ديسمبر عام 2019، بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، تاريخ لن تنساه البشرية وما حمل معه من موقف إغاثة الملهوف، الذي تصدت له دولة الإمارات بكل فخر لنجدة أكثر من مئتي نفس محاصرين في بؤرة تفشي الفيروس القاتل وإجلائهم ونقلهم إلى مدينة الإمارات الإنسانية لتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وعلميا، أطلقت دولة الإمارات أضخم مختبر بالعالم لتشخيص "كورونا" خارج الصين بالتعاون مع مجموعة "بي.جي.آي" الرائدة في مجال حلول الجينوم؛ لتلبية احتياجات فحص وتشخيص المصابين بفيروس كورونا، وفق أعلى المعايير العالمية وبأحدث التقنيات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعمل منذ تأسيسها على ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري محلياً ودولياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.