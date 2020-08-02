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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أكثر الدول أماناً من فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 2 أغسطس 2020
حلّت الإمارات ضمن أكثر 10 دول أماناً من جائحة «كوفيد19»، متصدرة المركز الأول إقليمياً، والمركز 10 عالمياً في قائمة «أكثر 30 دولة أماناً من جائحة كوفيد19»، وفقاً لتصنيف جديد أصدرته مؤخراً مجموعة(Deep Knowledge Group).
تقدمت الإمارات فيه على بعض من أكثر الدول عراقة، من ضمنها كندا، تايوان، هونغ كونغ، النرويج، أيسلندا، فنلندا ،الدنمارك، لوكسمبورغ وهولندا، متقدمة على ترتيبها السابق 11 في آخر تصنيف في شهر يونيو. ووصف التقرير الإمارات بأنها من أكثر الدول أماناً واستقراراً.
وتصدرت قائمة الدول العشر الأولى كل من سويسرا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان. وضمت عربياً كلاً من السعودية 16 والكويت 20 والبحرين 23 وعمان 30.
إلى ذلك، أعلنت الإمارات عن إجراء 43.268 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، كما كشفت عن شفاء 346 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 54.255. ولم تسجل أي حالة وفاة.
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