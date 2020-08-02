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الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:58 صباحًا, 2 أغسطس 2020 م

المناطق - واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي في أول أغسطس آب بارتفاع عن 45 حالة تم تسجيلها قبل يوم.
وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 30 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين وثلاث حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والحالات الستة عشرة الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 23 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 84385 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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