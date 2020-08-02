شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:58 صباحًا, 2 أغسطس 2020 م
المناطق - واس
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في أول أغسطس آب بارتفاع عن 45 حالة تم تسجيلها قبل يوم.
وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 30 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين وثلاث حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والحالات الستة عشرة الباقية كانت لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 23 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 84385 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.