شكرا لقرائتكم خبر عن 70 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تماثل حالة واحدة للشفاء، ووفاة ست حالات.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3691 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 2992 حالة نشطة و619 حالة شفاء، فيما فقد 80 شخصًا حياته جراء الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.