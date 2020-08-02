شكرا لقرائتكم خبر عن يوهانسون يؤدي اليمين رئيسا لأيسلندا لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أدى جودني يوهانسون اليمين الدستورية يوم امس السبت رئيسا لأيسلندا لولاية ثانية تستمر أربعة أعوام. وحصل يوهانسون في الانتخابات التي جرت نهاية يونيو الماضي على فترة ولاية ثانية بفوز واضح أمام منافسه الوحيد جودموندور فرانكلين جونسون. يشار إلى أن يوهانسون البالغ من العمر 52 عاما يتولى رئاسة أيسلندا منذ عام 2016 ويتمتع بشعبية كبيرة بين السكان.

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