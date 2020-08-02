شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا : تجاوزت 200 ألف في أمريكا اللاتينية والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز إن عدد حالات الوفاة في أمريكا اللاتينية جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 200 ألف حالة ليل السبت بعد أن سجلت بيرو 191 حالة وفاة أخرى بسبب هذه الجائحة.

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