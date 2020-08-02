واشنطن تنتقد إيران بسبب "الرعد"

حثّت الخارجية الأمريكية، إيران، على احترام "المعايير القانونية الدولية"، غداة توقيفها زعيم جماعة معارضة.

وأمس السبت، أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، توقيف جمشيد شارمهد زعيم "جمعية مملكة إيران" المعروفة أيضا باسم "مجموعة توندار" أي الرعد باللغة الفارسية، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.

وبدون تقديم أدلة، زعمت طهران في تقرير بثه التلفزيون الرسمي، أن شارمهد كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران، بينها تفجير في مدينة شيراز عام 2008.

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وفي تعليق لها على هذا الأمر، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن النظام في طهران "لديه خبرة طويلة في احتجاز أجانب وإيرانيين بناء على اتهامات خاطئة".

وأضاف "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية، واحترام المعايير القانونية الدولية".

وحتى اللحظة لم تعرف بعد ظروف توقيف جمشيد شارمهد.