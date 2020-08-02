شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وقالت في نشرتها اليوم الأحد، 02/آب/2020: بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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