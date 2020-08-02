مليون و 248 ألف عامل بالقطاع الصحي حول العالم استفادوا من مساعدات دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الكوادر العاملة في القطاع الصحي حول العالم المستفيدة من المساعدات الإماراتية إلى مليون و248 ألف عامل من خلال توفير 1248 طناً من معدات الحماية الشخصية، والمساعدات الطبية والغذائية عبر 135 رحلة طيران تم تيسيرها إلى 92 دولة حول العالم لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعزز بهذه المساعدات الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية وباء «كوفيد- 19»، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، فقد عملت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار؛ حيث قدمت المساعدات إلى دول عدة من بينها الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان، وغيرها.

وأرسلت الدولة مؤخراً طائرة مساعدات تحتوي على 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طناً مخصصة لها، لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أرسلت طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، وسيستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس؛ حيث سبق وأن أرسلت الدولة طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية، إضافة إلى 200 ألف جهاز فحص كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفاً من الكوادر الطبية.