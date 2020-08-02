اخبار العالم

دولة الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أكثر الدول أماناً من فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أكثر الدول أماناً من فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

دولة الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أكثر الدول أماناً من فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

حلّت الإمارات ضمن أكثر 10 دول أماناً من جائحة «كوفيد19»، متصدرة المركز الأول إقليمياً، والمركز 10 عالمياً في قائمة «أكثر 30 دولة أماناً من جائحة كوفيد19»، وفقاً لتصنيف جديد أصدرته مؤخراً مجموعة(Deep Knowledge Group).

 

 تقدمت الإمارات فيه على بعض من أكثر الدول عراقة، من ضمنها كندا، تايوان، هونغ كونغ، النرويج، أيسلندا، فنلندا ،الدنمارك، لوكسمبورغ وهولندا، متقدمة على ترتيبها السابق 11 في آخر تصنيف في شهر يونيو. ووصف التقرير الإمارات بأنها من أكثر الدول أماناً واستقراراً. 

Advertisements

 

 

وتصدرت قائمة الدول العشر الأولى كل من سويسرا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان. وضمت عربياً كلاً من 16 والكويت 20 والبحرين 23 وعمان 30.

 

إلى ذلك، أعلنت الإمارات عن إجراء 43.268 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، كما كشفت عن شفاء 346 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 54.255. ولم تسجل أي حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أكثر الدول أماناً من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا