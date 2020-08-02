خلال 6 أشهر.. 49 ألف مراجع لمستشفى عجمان التخصصي وتقديم الخدمات العلاجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل مستشفى عجمان التخصصي التابع لحكومة عجمان 49294 مراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وقدم إليهم الخدمات العلاجية المتنوعة، كما نفذ المستشفى العديد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر التثقيف الصحي بين أفراد المجتمع، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد وإجراء 18 عملية جراحية، وتخطط إدارة المستشفى إلى توسعة رقعة الخدمات العلاجية وإنشاء غرفة عمليات إفاقة وغرفة تنويم المرضي.

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وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية ورئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي: يعمل المستشفى بدعم جهود خط الدفاع الأول لمواجهة والتصدي لمرض فيروس «كورونا» المستجد من خلال قيام المستشفى بالإشراف الكامل على فندق «باهي»، والذي خصص مركزاً لعزل المخالطين لمرضى كوفيد19، وفقا لللبيان.

كما قام المستشفى بالإشراف على العزل المنزلي للمصابين بمرض «كورونا» في فندق العزل «رمادا»، مشيراً إلى أن المستشفى يجد كل أوجه الدعم من حكومة عجمان ومتابعة واهتمام من الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهات سموه بتقديم خدمات علاجية لكل أفراد المجتمع، لافتاً إلى وجود خطط توسعية مستقبلية منها توسيع قسم الأشعة، وإنشاء قسم متكامل للعلاج الطبيعي، وعمل عيادة أمراض القلب، وعيادة المناظير وعيادة تقويم الأسنان.