الإمارات.. 30 متطوعاً يدعمون الفرق الطبية بمركز تقييم "كوفيد 19" في العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب 30 متطوعاً ومتطوعةً في مركز تقييم كوفيد 19 المتميز في مركز العين للمؤتمرات والذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن حماسهم اللامحدود إثر أدائهم مهامهم التطوعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بعيداً عن عائلاتهم.



مؤكدين أنهم لن يتركوا مهامهم ولا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لدعم جهود الدولة في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا». كما أنهم مؤهلون تماماً للأعمال والمهام الموكلة إليهم بكل اقتدار، إضافة إلى إدراكهم ماهية التصرف في مثل هذه الظروف لخدمة المجتمع، وبالتعاون مع الطواقم الطبية من خلال اتخاذ احتياطات السلامة.

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وفي هذا الإطار قال سعيد عبداللطيف البلوشي، قائد فريق المتطوعين في مركز تقييم كوفيد 19 المتميز وفقا لـ«البيان»: «إن جميع المتطوعين في المركز يفخرون بعملهم التطوعي من أجل الوطن سواء في أيام العيد، أو حتى غير ذلك.

ولا سيما أن مساهمتهم الكبيرة في مكافحة الفيروس من خلال تطوعهم في المركز تعد رغبة كبيرة منهم في رد الجميل للوطن الغالي، وفي سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع، وتحقيق العديد من الأهداف السامية التي تتمثل في دعم جهود الفرق الطبية أبطال خط الدفاع الأول في المركز، والوقوف على خدمة المراجعين، والتأكيد على أهمية التكاتف المجتمعي».

ونوه إلى نقطة مفادها بأن المتطوعين في المركز مستعدين دائماً لبذل الغالي والنفيس لتظل دولة الإمارات في مكانتها اللائقة التي تستحقها والإخلاص لها في جميع المجالات.