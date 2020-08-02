شكرا لقرائتكم بعد تغريدة غريبة عن الأهرامات.. مصر لإيلون ماسك: ننتظرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تغريدته الغريبة التي تحدّث فيها عن مخلوقات فضائية بنت الأهرامات المصرية، تلقى رجل الأعمال الأميركي مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، ردا رسميا من السلطات.

فقد وجهت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، دعوة لماسك إلى اكتشاف المزيد من الكتابات تشرح كيف بنيت الأهرامات المصرية.

ونشرت المشاط على حسابها الخاص في تويتر، تغريدة جاء فيها: "أتابع كل أعمالك بشغف كبير. وأنا أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية.. نحن في انتظارك".

وكان ماسك قد "غرد"، في وقت سابق، بأكثر من تغريدة تحدث فيها عن أن الأهرامات المصرية قامت ببنائها مخلوقات فضائية، إلا أنه تدارك الموقف بعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، وغرّد قائلا: "كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".

"خاطئ تماماً"

يشار إلى أن عالم الآثار المصرية، زاهي حواس، كان أكد أن ما قاله الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، بشأن الأهرامات "خاطئ تماما".

وذكر حواس، في مقطع فيديو "الأهرامات بناها المصريون"، مقدما بعض الأدلة على كلامه، قائلاً: "هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل المقابر تشير إلى خوفو وهرمه، وإلى الملك بنفسه، إضافة إلى أنه بداخل الهرم الأكبر هناك كتابات ونقوش تخبرنا من بنى الأهرامات".

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وتابع "وجدت مقابر بناة الأهرامات التي تفيد بأنهم مصريون"، مشيرا إلى أن الأهرامات "مشروع وطني للوطن بأكمله".

وأردف قائلا "رمسيس الثاني كان من الشرقية، كان مصريا.. كل عائلته حكمت مصر من الدلتا".

إلى ذلك، تعتبر الأهرامات من أهم المباني على مرّ التاريخ، بسبب تصميمها المعقد، إضافة لما وجد فيها من كتابات هيروغليفيّة، وآثار.

ويبلغُ عدد الأهرامات في مصر ما يُقارب 138 هرماً، وفيها دفن ملوك الفراعنة.

وبنيت الأهرامات على الجهة الغربيّة من نهر النيل، ويعدّ "هرم خوفو" في الجيزة أكبر الأهرامات، وهو مصنّف تحت قائمة "العجائب السبع".

أما "هرم زوسر" الموجود في سقارة، فيعرف بأنه أقدم هرم مصري.