شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختصاصات للجنة الاستثمار بـ"الوطنية للصحافة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اللجان النوعية بالهيئة طبقاً للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.
وكان من ضمن اللجان لجنة الاستثمار التي تختص بالاتى :
التنسيق مع المؤسسات الصحفية لحصر.
تصنيف الأصول غير المستغلة واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها الى أصول مستغلة من شأنها زيادة موارد المؤسسة.
العمل على إزالة المعوقات التي تحاصر بعض الأصول الأخرى و كذا تراخيص الأراضى و المنشآت المملوكة للمؤسسات الصحفية.
كما تختص لجنة التدريب و العلاقات الخارجية بالاتى :
اقتراح و متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الصحفية و الإدارية و العمالية بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية و مؤسسات الدولة و المنظمات غير الحكومية.
كما تختص اللجنة بالتواصل مع الجهات المماثلة للهيئة الوطنية للصحافة بالدول العربية و الأجنبية و ابرام اتفاقيات تعاون معها و متابعة تنفيذها.
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