حدث ليلاً| مصر ترد على تحرك تركيا في "المتوسط" وخدمة جديدة على بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض قياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة.

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مصر تعترض على تحرك تركي في المتوسط: "انتهاكًا لحقوقنا السيادية"

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، تعليقا على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي فى الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

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زاهي حواس عن إدعاءات بناء كائنات فضائية للأهرامات: "تخاريف أمريكاني"

وصف الدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري ووزير الآثار الأسبق، ما قاله رجل أعمال أميركي عن أن كائنات فضائية هي من بنت الأهرامات، بأنه "تخاريف أمريكاني".

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انخفاض مصابي كورونا بأسيوط وإغلاق عزل "الإيمان والشاملة"

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، السبت، إغلاق قسم العزل المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى أسيوط العام "الشاملة"، ومستشفى الإيمان العام، وذلك لعدم وجود مصابين.

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خاصة بالبطاقات.. تفاصيل خدمة جديدة من التموين على موقع "دعم مصر"

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تبدأ وزارة التموين والداخلية، في إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيًا على موقع "دعم مصر" وهي خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، عقب عيد الأضحى المبارك، وفقًا للقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم ما يثبت الدخل للأسرة ما لايزيد عن 1200 جنيه للمعاش، و1500 جنيه للراتب.

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كورونا عربيًا.. دولتان على أعتاب 5 آلاف وفاة.. و5 دول بلا إصابات جديدة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 968 ألفًا و 797 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و533 حالة.

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منظمة الصحة تعلن استمرار وباء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية

أعلن الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، استمرار وباء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية.

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وزير الصحة الروسي: تطعيم كورونا سيكون مجانًا ومتاحًا للجميع

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، سيكون مجانيا و متاحا للجميع.

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إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون شخص

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز نصف مليون في جنوب أفريقيا، في حين اقترب إجمالي الإصابات في قارة أفريقيا من مليون حالة، بحسب وكالة "رويترز".

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