حوادث الأسبوع| جثة "ترعة الجيزاوية" وإيداع المُتهم بقتل أطفاله مستشفى الأمراض النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب "مخلفات الأضاحي" في قنا
الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج "وزيري" من الفنانة هيفاء وهبي
قضية "ممارسة الدعارة".. إحالة "شيري هانم" وابنتها "زمردة" للمحكمة الاقتصادية
مات في حمام سباحة.. حكاية "غريق أوسيم" منقذ صديقيه
الداخلية تكشف ملابسات اختطاف صيدلي وطلب فدية 1.2 مليون جنيه لإطلاق سراحه
سمر تطلب الخلع: جوزي بخيل رافض يدفع 170 ألف جنيه مصاريف حضانة طفلنا
"زواج بأوراق مزورة".. ضبط سيدة انتحلت اسم وصفة إحدى أقاربها للزواج بالمنيا
مُعلمة تعاني من اهتزاز نفسي.. ملابسات جديدة في جثة "ترعة الجيزاوية"
سرقت حسابه على فيسبوك.. حبس شقيقة أحمد فلوكس 6 أشهر
منعوهم من نزول شاطئ الموت.. مصطافون يعتدون على موظفي محافظة الإسكندرية
مصرع شخصين داخل حفرة خلال تنقيبهم عن الآثار بأسيوط
تصويرهن بعبوات اللحمة..التحقيق حول إهانة سيدات بمركز شباب بكفر الشيخ
إيداع المُتهم بقتل أطفاله في المنيا بمستشفى الأمراض النفسية
حبس منار سامي فتاة "التيك توك" 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور
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