كورونا في 24 ساعة| نصيحة بشأن جدول تطعيم الأطفال وأخطر عرض للفيروس يرعب الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة.

وألغت شركة مصر للطيران جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارا من السبت ولحين إشعار آخر.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض قياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

2021 بداية النهاية للفيروس.. آخر تطورات لقاحات كورونا

أول تحرك من "مصر للطيران" بعد حظر الكويت استقبال الرحلات الجوية

لا علاج له.. أخطر عرض لـ"كورونا" يرعب الأطباء

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كورونا عربيًا.. دولتان على أعتاب 5 آلاف وفاة.. و5 دول بلا إصابات جديدة

منظمة الصحة تعلن استمرار وباء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية

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إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون شخص

مظاهرات في برلين ضد قيود كورونا

اليابان تتفق مع شركتي أدوية لتوفير لقاح فيروس كورونا