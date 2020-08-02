القبض على وزير سابق من محافظي بريطانيا اغتصب موظفة برلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
ألقت الشرطة البريطانية القبض على وزير سابق ينتمي لحزب المحافظين بعد أن اتهمته امرأة بإغتصابها والاعتداء الجنسي عليها والسيطرة عليها قسريا، حسبما ذكرت تقارير اخبارية محلية.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن شرطة العاصمة لندن أكدت أنها فتحت تحقيقا في أربع حوادث وقعت خلال الفترة بين تموز/يوليو 2019 و يناير 2020 في مواقع مختلفة بالمدينة.
وقالت الشرطة إنه تم وضع "رجل في الخمسينات من عمره" قيد الاحتجاز في وقت مبكر أمس، وكان لا يزال بقسم للشرطة في شرق لندن الليلة الماضية، دون الكشف عن اسمه.
ويواجه الوزير السابق وعضو البرلمان الحالي، إدعاءات من امرأة ورد أنها كانت موظفة بالبرلمان، بأنه اعتدى عليها عدة مرات.
وتقول المرأة إن النائب اعتدى عليها وأجبرها على ممارسة الجنس، وتركها وقد أصيبت بصدمة شديدة، واضطرت إلى الذهاب للمستشفى.
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