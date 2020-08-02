إصابة 9 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مدينة برج البرلس.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من القرية الثالثة، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

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انتقلت 10 سيارات إسعاف، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقيهم العلاج اللازم.

وبالفحص تبين أن المصابين هم: "سعيدة.إ." 38 عاما، مصابة ببتر بالقدم اليسرى، "هنا.ف." 3 أعوام ونصف، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أسامة.أ." 8 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات، "علي.ف.ن" 38 عاما، مصابا بكدمات وسحجات، و"حليمة.إ." 37 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "سامي.إ.أ.ا"، 34 عاما، مصابا بكدمات وسحجات وجروح بالرأس، "آيه.م.ع.ب"، 21 عاما، مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، "كاميليا.ر.ا.ر"، 45 عاما، مصابة بكدمات وسحجات و"لانا.م."، 6 أشهر مصابة بسحجات بالوجه.

جرى نقل حالتين من المصابين التسعة إلى مستشفى جامعة الأزهر بمحافظة دمياط، نظرا لخطورة حالتهما، فيما هناك استقرارا في الحالات المتبقية من المصابين.